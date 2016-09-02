破除妖魔化 「MoHim」帶你認識月經

巴基斯坦籍團隊開發遊戲試圖讓月經不再被「妖魔化」。（達志影像/Shuttersstock）

「MoHim」，一款由巴基斯坦籍團隊研發的遊戲，藉由簡單可愛的漫畫介面和遊戲，讓更多男孩女孩認識且理解月經的故事，這款軟體就是要打破許多文化和族群中對女性月經的偏見與妖魔化，讓這個正常的生理現象能回歸「平常」。

據法新社（AFP）報導，一款由巴基斯坦籍工程師團隊研發的手機遊戲MoHim正式上市，這款遊戲又可稱為「月經健康管理系統」（Menstrual Health Management)，其名稱也是巴國官方語言烏爾都語（Urdu）中「嘗試」的意思。團隊創意來源是巴基斯坦籍世界銀行（World Bank）分析師阿迪兒（Mariam Adil），同時也是名社會運動家。她認為，「這款遊戲能讓更多人接收挑戰，進而導致社會思維的改變。」

在巴基斯坦，女性的月經被視為「禁忌」，有許多錯誤的認知。（達志影像/Shutterstock）

玩家在遊戲過程中，要解開一關又一關的謎題，每一道謎題的解答和道具都是與月經相關的知識與用品，當順利過關後，會出現一個「迷思終結者」（Myth-Buster）的門，顯示各種開發中世界對於月經的誤解和歧視，像是月經期間禁止女性下廚或沐浴等，並趁機教育玩家正確的觀念。聯合國人類住區規劃署（UN-HABITAT）曾統計，「月經」在巴國是一大禁忌，許多女孩在每月經期的2-4個上課日被迫離校回家。

同時，阿迪兒還告訴法新社，「在她的母國，女孩開始「初經」後就必須帶著「羞愧」的印記直到小學畢業，更有許多婦女因為周遭不許她在經期沐浴而感染疾病。」她和她的社會組織GRID希望聯合其他國際非政府組織（NGO）一起推廣，像在肯亞的婦女國際組織（Femme International）等。而她也不諱言，自從遊戲在蘋果iOS系統上市後，就開始接到巴國議員和相關人士的阻撓與威脅，但她會排除萬難地堅持下去。

(中時電子報)