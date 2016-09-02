美網》澳洲湯米奇爆粗口嗆觀眾 遭罰1萬美金

澳洲新秀湯米奇球場上爭議不斷。(美聯社)

澳洲新秀湯米奇(Bernard Tomic)，美網男單首輪不敵波士尼亞德祖赫（Damir Dzumhur），如今輸球還得繳罰款，由於該役比賽中與觀眾互嗆垃圾話，甚至爆粗口用不雅字眼，2日遭國際網球總會(International Tennis Federation)開罰1萬美金(約新台幣31.9萬)。

湯米奇首輪迎戰德組赫時，與場邊觀眾互嗆，還遭大會轉播收音到用不雅字眼。湯米奇曾向主審反應球迷對他垃圾話嗆聲，有儘管湯米奇賽後為自己失言道歉，「他刻意想激怒我，我原本不想回應的，我為自己所說的向他道歉。」然而國際網總仍決定開罰。

23歲的湯米奇先前5月馬德里公開賽面對義大利選手佛吉尼尼（Fabio Fognini），還曾球拍反拿該局未回擊任何一球，賽後面對記者詢問嗆聲，「如果你23歲且身價超過千萬會在意嗎？」行徑引人非議。

(中時電子報)