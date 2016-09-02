方馨挑戰BL帥翻 白家綺看了也凍未條

方馨男裝裝扮很有型。(民視提供)

胡瓜(左)和白家綺穿跆拳道服。(民視提供)

王建復(左起)、方馨、秀琴、楊倩時、羅平。(民視提供)

BL（Boys Love）發燒話題燒到民視綜藝節目《台灣那麼旺 Taiwan NO.1》，在節目中有百變女王稱號的方馨，錄影15集以來裝扮無一重複，這次挑戰從影以來第一次男裝的打扮，演唱江蕙〈酒醉還是地震〉這首歌時還跟舞者親密的舉動，讓現場驚呼連連，就連主持人白家綺一看到方馨裝扮直呼比男生帥，帥到可以電暈現場所有人，方馨自己爆料說每次跟女舞者彩排的時候，舞者都會臉紅，讓她覺得自己是不是真的很適合男生的裝扮。

林秀琴演唱比莉〈什麼都不必說〉，不僅唱喉像連裝扮都維妙維肖，讓大家以為是比莉到現場，主持人胡瓜虧林秀琴「

假鬼假怪」，但林秀琴卻說她好冷，原因是這個舞台讓自己脫了，衣服越來越少，覺得身體越來越冷，但評審丁曉雯補充，林秀琴的表演是他心目中的第一名，讓林秀琴感動覺得脫這件事情有平復心情，覺得準備比賽的辛苦都值得了。

民視每週六晚20:00播出的歌唱選秀節目《台灣那麼旺 Taiwan NO.1》這次開場歌舞以跆拳道風格開場，羅平跟王建復上台踢館，讓主持人胡瓜豁出去了，加碼要上演擊破木板的橋段來嚇唬大家，不料反被木板劈頭到昏倒，嚇壞現場所有人。王建復把學過的詠春拳也比畫了一次，還加碼木人樁，現場看得不亦樂乎。

(中時)