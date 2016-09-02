北市參與式預算 執行1年半提63案
台北市民政局今天說，推動參與式預算制度已歷時1年半，透過構想、民眾討論等提出63案，參與式預算對行政體系產生實質變化，未來也會建置提案夢想地圖網站，並公開63案。
民政局上午舉行「參與式預算提案成果發表會」，台北市長柯文哲和各局處官員出席。
民政局說，民國105年度參與式預算提案審查階段已完成試辦，在民眾及公務員共同努力，產生63件提案成案，9月起邀集相關領域專家學者，針對辦理過程重新檢視，並調整作業流程，以達制度化。
民政局表示，自今年4月起陸續在各行政區推動提案審查流程，並推動參與式預算試行第一年，透過提出構想、市民討論、凌聚共識等各階段，超過1840名民眾和740人次公務員共同參與，共提出63案。
為讓民眾更了解提案內容，民政局也把提案視覺化並結合地圖資訊等內容，建置「參與式預算提案夢想地圖」網站，未來也把63案放在網站內。
民政局說，實踐民眾提案是市府責任，未來後續將交由權責機關進行預算規劃，並提給議會完成預算審查後，北市府會致力協助民眾完成提案。
民政局表示，市府預計9月10日邀集相關專家學者召開圓桌論壇，作為未來改進參考依據；此外，新北市、桃園市、台中市、台南市和高雄市也陸續推動參與式預算，規劃10月3日城市交流方享論壇，希望和其他城市進行經驗交流。1050902
(中央社)
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