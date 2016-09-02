三星手機電池頻爆 或將召回

韓國產業通商資源部下屬國家技術標準院昨天責令三星電子呈報Galaxy Note 7的電池爆炸調查結果。南韓媒體報導，國家技術標準院是負責勸誡或命令召回的機關。

南韓「中央日報」報導，截至昨天，已有6起關於三星電子Galaxy Note7的電池發生爆炸的報告。6起事件的照片和視頻中，均是產品的左側即裝有鋰離子電池的部位嚴重燒黑。專家們將爆炸的原因歸咎於電池。

據報導，出現問題的鋰離子電池由三星公司的電池製造商三星SDI生產，由中國合作公司組裝後最終交貨。鋰離子電池分為兩大部分，即電池主體的「電池蕊」和包裹主體的包裝材料「電池包」。

報導指出，韓國業內關注的是電池因何種缺陷引發爆炸。如果是容易改進的問題，則只要改正了相關問題就可了結事態。

專家們指出，鋰離子電池的爆炸主要是由電池蕊的核心部件隔膜引起。隔膜的作用是將電池的正極和負極隔開，鋰離子在通過隔膜上的小孔流經正負兩極時會產生能量。問題是，隔膜可能因質量問題或異物質等產生破損，導致正負極的成分相遇而發生爆炸。

電池包也會產生缺陷。電池包上裝有電池管理系統（BMS），用於在電流過量時切斷電流。BMS若出現故障就無法切斷過量電流，此時也會引起爆炸。

據報導，蔚山科技院（UNIST）能源化學工學系教授李相映（音）表示，如果爆炸導致電池嚴重受損，則很難得知是因為哪一部分的缺陷發生爆炸。如果不是某一工廠的特定生產單位大規模發生問題，原因恐怕不太容易查明。

智慧手機電池出現問題的情況並非首次。單三星電子就被舉報Galaxy S3、Galaxy Note1-3系列、Galaxy S4產品存在部分電池發脹或過熱的問題，三星電子對此都給予了免費換貨。大部分智慧手機品牌都接到過消費者的投訴，稱「電池受外部沖擊發生爆炸」或「電池過熱」等。

報導引述首爾大學材料工學系教授姜基錫分析，鋰離子電池本身並非完全穩定，因此常發生各種問題，尤其是最近為了造出更薄、使用壽命更持久的電池提高了能量密度，使得問題頻生。

不過，業內指出，產品在上市初期同時發生多起電池爆炸事故實屬罕見。正因如此，有人估計三星將不可避免地悉數召回有問題電池。

移動通信業界推算，現在僅在南韓國內流通的Galaxy Note7就有40萬支。1050902

(中央社)