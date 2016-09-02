許厝分校學童上課 採集尿液找關連性

雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校學生今天開始上課，衛福部委託成大到校採集學童尿液，未來1個月1次採樣，需進行3次，採樣數值將交叉比對，找出前後關連性。

麥寮鄉橋頭國小許厝分校因校園位處高風險曝露區，政府決定學童暫時安置到崙背鄉豐榮國小而受到爭議，也引發家長反對。因衛生福利部同意再次邀請公正單位檢驗，家長也同意讓學童於5日回橋頭國小上課。

衛生福利部委託成大醫院於上午前往分校採集學童尿液，因學童昨天前往嘉義縣的一處農場戶外教學，並沒有在許厝分校，因此，研究人員今天採樣只能代表學童未暴露在污染源下的數值，明天將進行第2次採樣。

許厝分校前的帳棚已收起來，也打開分校教室，學童恢復到正常的上課；成功大學主任秘書李俊璋上午透過視訊，向在場的家長說明採集尿液的意義，第1次的檢驗報告預計2週後出爐，但整體報告要等3個月後才公布。

家長聽完詳細的簡報後，覺得這次採樣化驗過程較為謹慎，可以信任檢測結果。1050902

(中央社)