許厝分校學童上課 採集尿液找關連性
雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校學生今天開始上課，衛福部委託成大到校採集學童尿液，未來1個月1次採樣，需進行3次，採樣數值將交叉比對，找出前後關連性。
麥寮鄉橋頭國小許厝分校因校園位處高風險曝露區，政府決定學童暫時安置到崙背鄉豐榮國小而受到爭議，也引發家長反對。因衛生福利部同意再次邀請公正單位檢驗，家長也同意讓學童於5日回橋頭國小上課。
衛生福利部委託成大醫院於上午前往分校採集學童尿液，因學童昨天前往嘉義縣的一處農場戶外教學，並沒有在許厝分校，因此，研究人員今天採樣只能代表學童未暴露在污染源下的數值，明天將進行第2次採樣。
許厝分校前的帳棚已收起來，也打開分校教室，學童恢復到正常的上課；成功大學主任秘書李俊璋上午透過視訊，向在場的家長說明採集尿液的意義，第1次的檢驗報告預計2週後出爐，但整體報告要等3個月後才公布。
家長聽完詳細的簡報後，覺得這次採樣化驗過程較為謹慎，可以信任檢測結果。1050902
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。