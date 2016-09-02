花蓮市長魏嘉賢就職 服務不分顏色
花蓮市公所今天舉行補選市長交接典禮，新任市長魏嘉賢宣誓就職，他特別穿上前市長識別的紫色背心表示，選前分顏色，選後不管任何顏色，只為鄉親服務。
魏嘉賢在花蓮縣政府人事處長王偉曦監交下，從代理市長周傑民手中接下印信。魏嘉賢說，未來市公所沒有顏色之分，只要願意為市民服務的人，都會善用。
魏嘉賢在致詞時笑說，這次選舉莫名其妙爆紅，讓他非常有壓力，希望回歸到正常；未來任期2年3個月時間，希望各界給予更多建議和指導。今天就任花蓮市長不穿西裝打領帶、挽起袖子，從這一刻開始，全心全意為花蓮市民服務。
他說，除了感恩，還是感恩民眾的肯定，也會謙虛再謙虛，希望花蓮市政會越來越好，未來也會與花蓮縣政府密切配合，讓花蓮市有跳躍式的進步。
周傑民指出，階段性任務已完成，代理期間感謝公所團隊的配合，選舉結果印證「花蓮市民是有水準的」。自己有48年國民黨齡，時值國民黨士氣低迷，藉此機會喚醒黨魂，以「國父紀念歌」的兩句歌詞，「莫散了團體，休灰了志氣」與大家共勉。
魏嘉賢的父親魏東河、伯父魏木村都到場，他們分別擔任多屆的縣議員、市長，「魏家班」是地方上政治家族，許多支持民眾擠滿會場觀禮，熱情給予魏嘉賢祝福喝采。1050902
(中央社)
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