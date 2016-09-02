烏茲別克官方發布 卡立莫夫總統病危

我要評比

烏茲別克官方今天發表聲明，總統卡立莫夫（Islam Karimov）數天前中風後，健康情況急遽惡化，目前病危。

法新社報導，貼於政府網站的聲明寫道，「親愛的全國同胞，我們在此沉痛地告訴你們一個消息，我們的總統昨天情況急遽惡化，醫生評估已處病危。」

路透社報導，卡立莫夫病危，恐使中亞人口最多的烏茲別克面臨獨立後首度政權移轉。

棉花出口大亨、也因黃金與天然氣致富的卡立莫夫，於1989年掌權，剛開始為共黨領袖，後來於1991年蘇聯解體後成為總統。1050902

(中央社)