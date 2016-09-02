參與式預算 柯文哲：10月辦城市論壇
台北市長柯文哲今天表示，參與式預算要推到實際生活中還有很長一段路，才在12個行政區先辦論壇，要讓民眾知道、熟悉，之後提案、審議，市府最後協助，10月3日將辦城市論壇。
柯文哲上午出席「台北市參與式預算提案成果發表會」表示，參與性預算第一步要先推廣教育，先在12個行政區辦論壇或教育說明會，讓民眾了解並熟悉制度，之後進階訓練，最後審議。
他說，參與式預算分3階段，民眾提案後還要審議，且案子要能落實到行政層面，包含編預算，台北市政府最後擔任協助角色。
柯文哲表示，參與式預算是開放政府、全民參與、公開透明的政治理念實現，還有一段漫長路，會持續改善，到現在為止做得不錯，10日要辦首次檢討會，10月3日邀有推動參與式預算縣市進行城市論壇。
他說，台北市參與式預算較特別的是由市府直接參與，不是委外，從基層推廣教育開始做，較扎實，感謝市民參與和市府同仁付出。1050902
(中央社)
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