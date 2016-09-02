何曉玫舞者負傷仍跳全場 《假裝》於德獲好評

何曉玫《假裝》於德博覽會演出，獲得觀眾熱烈迴響。（李欣恬攝）

熱情的德國觀眾主動上前與何曉玫（左）討論舞作內容。（李欣恬攝）

何曉玫舞者負傷仍跳全場，《假裝》獲得觀眾熱烈迴響。（李欣恬攝）

國家文藝獎得主何曉玫才剛完成台中歌劇院開幕式《淨•水》，立馬帶著Meimage Dance抵達德國，於當地時間9月1日晚上在杜塞朵夫國際舞蹈博覽會的主場館之一勒沃森表演中心（Forum Leverkusen），成功演出舞作《假裝》，現場滿座，而舞作裡有如夢中夢的潛意識場景，令不少觀眾在觀看過程中驚喜連連，也有不少德國民眾在演出結束後主動前來與何曉玫交流意見。

何曉玫表示：「現代舞有很多可能性，不管是外在的象徵或是內在的隱喻，我渴望能透過舞蹈打開和現代觀眾連結的管道。」

《假裝》是何曉玫於2014年接受兩廳院委託創作所作，於德演出的版本和2014年大有不同，何曉玫透漏，因有一名舞者在來台前一週韌帶受傷，於是緊急地重新調整演出內容，「但該名舞者同樣上台演出全場，成為穿插其中變換時時空場景的調度人。」

也因為勒沃森表演中心的舞台條件和台灣國家戲劇院大不同，未能如原作裡的段落，將舞者自餐桌「掃進」舞台底下，改為將舞者「收納」到箱子裡，這有如「藏屍」現場的喬段，也引發了德國觀眾的好奇心，紛紛前來詢問。

何曉玫表示，《假裝》共有6個不同的場景段落，講述一名失戀的女子，如何透過假裝情人還在身邊而走過情傷，進一步討論在人的潛意識裡，大腦如何騙過自己，對自己下了各種指令，並信以為真，這6個場景則以大紅氣球擺放的位置變化，象徵時間和空間的轉變。

其中一名觀眾是來自羅馬尼亞的編舞家Momo Sanno，他表示，他尤其喜愛《假裝》所創造的意識空間，「這是一個非常心理學的作品，意識是沒有邊界的，而舞作將肢體和抽象的意識連結起來，也像是拓展了邊界，沒有極限一般。」而有位德國老奶奶，她先是前來向何曉玫表達對舞作的喜愛之意，接著便好奇地詢問，關於舞台上的紅氣球象徵著什麼？何曉玫表示，「對我而言，紅氣球既是作為舞作裡場景的轉換，也可以看作是我們如何為人生各種領域設定界線，工作也好，生活也好，都有許多不同程度的界線和準則，這些外在的準則，形成了我們的某種面向。」

何曉玫表示《假裝》最初的靈感來源是始於她聽在網路上聽了一段演講，那段演講內容講述一名教授，因腦部曾受傷，在求學的過程中一度覺得自己不夠好而想要放棄，「他求助於他的老師，那老師告訴他：從現在開始就假裝你可以做到，假裝你是最好的，要假裝到你自己信以為真才行，結果他真的因此而順利完成學業，也有傑出表現。」何曉玫表示：「可見假『假裝』不一定是負面的，『假裝』也可以帶來正面的結果。」

何曉玫表示，「假裝」也是判斷「真實」的依據，「如果你能知道什麼是假裝，你就可以知道什麼是真實，這些舞者們用力地跳完之後，也在舞台上假裝自己沒在跳，最後快速旋轉的電燈泡，也把真實的空間和意識的空間混雜在一起，突如其來上台清場的工作人員，看來很真，但也成為了真實世界裡的『假裝』。」

(中時)