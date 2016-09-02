民進黨元老張俊宏挪用公款 判刑追犯罪所得

前立委張俊宏(中)之前逃亡3百天，在律師王可富(左)的陪同下到北檢投案。(資料照/陳信翰攝)

民進黨創黨元老張俊宏因擔任全民電通董事長期間挪用公司資金，導致全民電通鉅額虧損，被依違反商業會計法判刑2年7月確定，目前在北監服刑。張又被檢舉在2000年間向力晶半導體創辦人黃崇仁借1400萬元、向遠雄創辦人趙藤雄借1000萬元，作全民電通子公司寰球多媒體員工薪資周轉用，卻要全民電通轉投資的台灣大業公司開支票還款，造成台灣大業損失957萬5000元。

案經台北地院審結，依違反商會法再判張俊宏有期徒刑1年2月，依中華民國九十六年罪犯減刑減例，減為7月徒刑，追繳沒收犯罪所得957萬5000元。

民進黨創黨元老張俊宏因全民電通等案遭判刑，之前卻在入監前人間蒸發，逃亡300天後，去年1月底主動投案。

(中時)