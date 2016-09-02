婦嫌走路太累偷腳踏車 苦了同村鄰居
苗栗縣一名婦人住家離公車站須步行30分鐘，某日下班途中嫌走路太累，偷騎停放在超商前的腳踏車回家，遭警方循線查獲，失主卻是同村鄰居，害失主當天得走半小時回家。
苗栗縣政府警察局苗栗分局今天表示，住苗栗縣公館鄉的54歲楊姓婦人8月25日晚間8時許下班後搭公車返家，在公館鄉台6線與苗25線路口下車，行經路口超商臨時起意，行竊停在超商門口腳踏車，直接騎回家。
警方獲報後，調閱超商及沿線監視器畫面過濾，循線在楊姓婦人家中查獲遭竊腳踏車，婦人也坦承犯行。楊姓婦人供稱，住家距公車站須步行約30分鐘，以往多由家人開車接駁，當天家人有事無法接她，她因「工作下班太累」，又見腳踏車老舊未上鎖，以為無人使用，就拿來使用。
警方調查發現，腳踏車林姓失主和楊姓婦人竟居住同村莊，門牌號碼只差幾號，彼此不認識。林姓被害人平日都騎腳踏車到超商停放後，再轉搭朋友轎車到大湖鄉工作，案發當晚10時許，下班回到超商發現腳踏車不見，只好徒步走半小時回家，又氣又累。
警方感嘆，楊姓婦人為貪圖一時方便，苦了同村鄰居，還得留下刑案紀錄，實在得不償失，全案訊後依竊盜罪嫌移送台灣苗栗地方法院檢察署偵辦。1050902
(中央社)
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