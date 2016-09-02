失業勞工子女 就學補助9/12申請

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勞動部說，105學年度第1學期失業勞工子女就學補助，從105年9月12日開始受理申請，至105年10月13日截止收件（以郵戳為憑）。

為了減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部有失業勞工子女就學補助提供失業勞工申請，105學年度第1學期的補助申請日期為9月12日至10月13日。

勞動部說，凡符合非自願離職的失業勞工在今年8月13日以前失業，並請領失業給付1個月以上，其與配偶綜合所得總額在新台幣148萬元以下，且105年9月12日以前未請領勞保老年給付、未參加多元就業開發方案或其他同性質促進就業措施，其子女就讀於高中職或大專校院具正式學籍者，皆可申請。

補助金額為就讀公立高中職子女每學期補助4000元，私立高中職子女每學期補助6000元，公立大專校院子女每學期補助1萬元，私立大專校院子女每學期補助2萬元。

勞動部表示，像是因為離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等原因獨立負擔家計或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額加給2成。

但如果勞工子女就讀公私立高中職（含五專前三年），依教育部「高級中等學校免學費方案」規定，已免學費者，不得再申請此就學補助。1050902

(中央社)