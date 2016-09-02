職棒球場榮耀國軍 戰機加直升機開賽

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國防部與中職Lamigo桃猿隊合作，今天在桃園棒球場舉行「榮耀九三」軍人節活動，有憲兵特勤、陸軍戰技、海軍蛙人演出，重頭戲是幻象2000戰機「衝場」，S-70C直升機參與開球。

中華職業棒球大聯盟Lamigo桃猿隊晚間6時30分在桃園主場迎戰中信兄弟隊，兩隊先發投手是兄弟武鐸（Bryan Woodall）、桃猿蔡璟豪，桃猿隊球員將穿特別版迷彩球衣比賽，向國軍致敬。

下午5時50分開始，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊、憲兵特勤隊、國防大學合唱團與國防部示範樂隊陸續登場演出，並由特戰官兵展開巨幅國旗。

下午6時22分在中外野計分板方向，將有5架幻象2000戰鬥機以大雁隊形低空飛越棒球場。這是自西元2014年後，幻象戰機第2次在桃園職棒賽前衝場。

隨後則是台灣職棒第一次，由S-70C直升機搭載開球貴賓垂降進場，完成開球儀式。1050902

(中央社)