公費流感疫苗十月開打 補助費用增誘因
公費流感疫苗10月開打，今年公費疫苗擴增到600萬劑，新增50歲以下高風險慢性病患者、肥胖者、產後6個月婦女、國高中生，且補助處置費，降低民眾負擔。
衛生福利部疾病管制署今天舉行署長布達典禮，前署長郭旭崧退休，由原副署長周志浩接任署長。周志浩致詞時表示，防疫是一場戰役，且是不能輸，一定要打贏的仗。
公費流感開打將是新任署長上任首要挑戰。今年流感疫苗從過去的300萬劑增為600萬劑，預計接種涵蓋率從現行人口13%提升到25%，等同每4個人就有1人可接受公費流感。
擴大接種後，新增5類對象，包含50歲以下高風險慢性病患、BMI值30（含）以上、生產完6個月內婦女、50至64歲成人、及13至18歲青少年。
疾管署科長陳昶勳表示，已針對不同族群擬定施打策略，例如13至18歲青少年集中校園施打，50至64歲成年人、生產完6個月內婦女，則可自行至醫療院所或社區接種站接種。
疾管署鼓勵縣市政府廣在社區設接種站，民眾除到衛生所，也可以到里民活動中心、運動中心等地方接種；也希望和與國內各企業合作，由各地衛生局派醫師、醫療人員到辦公室、廠區設置接種站，方便員工接種公費疫苗。
民眾若到醫療院所施打疫苗，一般仍須自付掛號費、診療費；不過，為了鼓勵國人踴躍施打，行政院也支應符合公費流感接種資格者新台幣100元診療費，民眾至各大醫療院所施打公費疫苗，僅需支付掛號費。
疾管署統計，上季流感季死亡病例9成以上未接種疫苗，疾管署表示，流感疫苗對健康成人有70%至90%保護效果，亦可減少老年人50%到60%流感併發重症風險。
署長周志浩表示，預防流感最好最方便的就是接種流感疫苗，而且要在季節來臨之前接種流感疫苗，保護自己也保護家人，以及周遭的朋友。1050902
(中央社)
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