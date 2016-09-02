通緝犯假冒兄身分受檢 嘴角有痣露餡送辦

新北市警板橋分局員警查緝毒品通緝中的47歲楊姓男子，昨（1）日下午接獲線報，指楊嫌出現在中和中正路與板南路口附近，員警立即趕往，果見1名機車騎士左顧右盼、處處提防，員警隨即上前盤查，楊嫌為求脫身，向員警謊報胞兄的身分證號，經員警查詢M-police比對相片，發現楊嫌左嘴角有顆明顯的凸痣，但相片中的人並無此一特徵，員警現場再以人臉辨識系統比對，確認他就是楊姓毒品通緝犯，當場將他逮捕。

搜索時，員警在楊嫌的牛仔褲腰內側起出安非他命1包，並從機車車殼內查獲90手槍子彈20發、安非他命2包及吸食器。偵訊後，警方依槍砲、毒品罪嫌及毒品通緝將楊嫌移送偵辦。

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(中時)