「系統升級」 張家界玻璃橋試營業12天叫停
大陸湖南張家界大峽谷景區9月1日發布消息稱，由於景區內部系統升級改造，大峽谷玻璃橋將於2日起暫停接待中外遊客，恢復試運行時間另定。
中新網報導，8月20日，張家界大峽谷風景區玻璃橋經過驗收後投入試運行。12天時間內，世界各地遊客蜂湧而至，爭相體驗這座世界最高、最長的玻璃橋。但由於玻璃橋每天限量接待遊客8000人，遠遠不能滿足大量遊客遊覽需求，以致出現遊客購票緊張等局面。
報導稱，按照張家界市、慈利縣兩級黨委、政府的決定和部署，張家界大峽谷景區決定將玻璃橋暫停試運行，並針對薄弱環節集中「火力」進行相關的配套軟硬體建設，完善相關管理機制。在此期間，大峽谷景區也暫停營業。
大峽谷玻璃橋長430公尺、寬6公尺，橋面鋪設了99塊三層疊加而成的鋼化玻璃，厚度僅0.6公尺，創造了世界最長、世界最高、世界首座玻璃作為主受力結構的大型橋樑等多項「世界之最」。由於橋面容量承載有限，試運行期間，全天最高接待不超過8000人，單次上橋最大容量不超過600人，遊客在橋面逗留體驗時間也隨之受限。
(旺報)
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