高雄師範大學研究團隊獲第3屆日本技術創業大賞選拔會台灣區冠軍

高雄師範大學人知所100級畢業生黃凡甄（右）與環教所102級畢業生林大有（左）獲第3屆日本技術創業大賞選拔會台灣區冠軍。（吳江泉翻攝）

國立高雄師範大學研究團隊研發「結核菌自動鏡檢」系統，參加第3屆日本技術創業大賞選拔會，奪得台灣區冠軍，除獨得日幣20萬獎金，並將於9月下旬免費前往日本參加「Tech Plan Grand Prix in Japan」的全球總決賽，爭取500萬日幣大獎。

國立高雄師範大學人力與知識管理研究所研究團隊，由人知所100級畢業生黃凡甄與環教所102級畢業生林大有兩位優秀校友組成，在人知所教授林裕森、謝秉蓉及事經系主任李昭蓉的指導下，研發「結核菌自動鏡檢」系統，日前在高雄市數位內容創意中心的台灣區決選中，從12組團隊中脫穎而出，榮獲冠軍。

日本Tech Planter是以硬體為核心的國際商業計畫大賽，秉持著加速亞洲生產力為目標，吸引了3500個工廠、企業家與工程師共同參與此計畫，尋找可以改善我們生活環境的人才與團隊。

指導教授林裕森強調，由高師大教授與校友組成的研發團隊，所研發之肺結核雲端篩檢系統，可以有效減少與降低肺結核病檢測過程中時間的耗費與醫療人力，且有極佳的篩檢準確率。此項研發技術對於肺結核篩檢與防治，具有相當程度的獨特功能與突破性的創新。

高師大校長吳連賞表示，特別肯定該校人知所林裕森教授、謝秉蓉教授以及事經系李昭蓉主任等三位教授，前後六年來帶領學生投入在研發過程中的犧牲奉獻與指導，可說真正落實產學合作，讓理論與應用相輔相成，該項研發對醫療生物科技創新與應用有突破性的貢獻，非常值得肯定與讚賞。

(中時)