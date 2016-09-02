昆明地鐵 2020年拚通車超240公里
大陸雲南省昆明市拚地鐵建設，9月1日，昆明市委副書記、市長王喜良在接受媒體訪問時稱：「下定決心，砸鍋賣鐵，加快昆明地鐵的建設，今年在建五條地鐵項目，要新開工6條地鐵項目，到2020年，全市地鐵的通車里程達到240公里以上，實現基本成網。」
雲南網報導，昆明地鐵建設施工進度慢、路線單一、施工路段道路路面破損嚴重引發市民抱怨。另有市民反映，3號線原來說是2015年通車，希望政府能夠加快施工的進度，還市民舒適的環境。
王喜良表示，昆明去年通車了地鐵1號線、2號線首期工程以及6號線，里程是60公里，今年除在建的5條地鐵外，年內要新開工6條地鐵項目，到2020年，全市地鐵的通車里程要提高6倍，實現240公里。總投資將達到1200億元人民幣。
王喜良稱，現在的地鐵讓老百姓感覺到上班不方便，就是最先一公里和最後一公里問題沒解決，從家裡到地鐵站要走近半個小時，從地鐵站出來到辦公室又要走近半個小時。昆明必須推進綠色出行，把自行車和地鐵站無縫對接。今後可以騎著單車到地鐵站，然後進地鐵。出來後又騎著單車到工作單位。
對於人民路路面情況破損嚴重的現象，王喜良表示，將盡快派出工作人員赴現場查看，及時進行修復。
(旺報)
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