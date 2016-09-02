梁朝偉本尊分身分不清 網友：劉嘉玲也難辨真假

梁朝偉與本尊神似度讓人難辨真假。（圖／取材自新浪微博）

金馬影帝梁朝偉在義大利拍攝新片《歐洲攻略》，其中一幕是要由替身上陣，但當這名替身演員現現時，可說讓在場的人都驚呆了，因為無論身型或長相，根本就與梁朝偉是同個模子刻出來的。

梁朝偉與劉嘉玲結婚多年，感情依舊甜蜜。（圖／本報系資料照片）

根據《新浪娛樂》報導，這名替身演員與梁朝偉一樣，都是身穿同款白衣黑褲，無論是髮型或長相都相當神似，加上倆人擺出相同動作時，根本就宛如一對雙胞胎，讓人分不清本尊究竟是哪位，因此網友紛紛要老婆劉嘉玲出面，來認領梁朝偉本人回家，不過也有網友辨識出兩人的差異「右邊是本尊，因為脖子比替身長」。

(中時電子報)