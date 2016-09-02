走馬飛車主題車正式亮相 報名倒數計時
交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處主辦總獎金50萬元的「走馬飛車」活動，仿效「鳥人」比賽，今年以蜜蜂為主題，不僅有創意趣味的造型車評比，還有無動力滑行的卡關挑戰賽，處長張隆城歡迎大家發揮創客精神，打造專屬酷炫的造型車來贏取獎金。
西拉雅國家風景區管理處長張隆城表示，蜂蜜是西拉雅十大伴手禮之一，但近年來隨著氣候的影響，全世界蜜蜂逐漸消失，也影響蜂蜜的產量，所以今年走馬飛車主題車特別以「蜜蜂」為主題，希望大家可以多多關心大自然的生態，減少環境的汙染。
他指出，走馬飛車是強調完全不靠任何動力，僅靠自然坡度與地心引力進行滑行的趣味競賽，民眾在比賽過程中，完全可以在不影響環境前提下，享受刺激的競速快感。同時也邀請民眾一起動動腦，幫今年的主題車取個響亮的名子，只要命名被選中，就可獨得走馬瀨農場蘭花會館價值5800元住宿券1張。
西拉雅國家風景區管理處昨天特別把「蜜蜂」主題造型車拉到台糖賽車場亮相，宣傳各地民眾都可報名參加，前35隊賽完全程每隊補助5000元，鼓勵外國人報名前5隊可獲8000元補助，報名到9月12日截止，歡迎各路好手角逐金獎22萬元不等的50萬元總獎金。
(中時)
關鍵字：走馬飛車
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