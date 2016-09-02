假替代役真詐騙 16歲少年騙過51歲婦人
新竹市高姓男子及朱姓少年假扮警察替代役，1日以積欠健保費為由，持偽造檢察官調查清單向陳姓婦人索取提款卡帳號、密碼，不料警方早一步獲報埋伏，將剛得手的2嫌活逮，只是陳婦被唬得分不清真假，警方苦勸1小時才將帳戶還給她。
市刑大偵二隊接獲線報，指有詐騙集團涉嫌冒用中央健保局客服人員及刑警，將新豐鄉1名婦人騙得團團轉，警方循線追查，掌握嫌犯將到婦人家面交財物，立即派員到場埋伏。
26歲高男及16歲朱少穿白衣、牛仔褲到高婦家，雖然穿著不起眼，但陳婦一看到署名檢察署的公文，仍乖乖交出提款卡，兩嫌得手後轉身離開，警方見機不可失，一擁而上將他們壓制在地，取出贓物後帶回警察局偵訊。
「妳被詐騙了，騙子抓到了！」警方試圖向受騙的陳婦解釋案情，但她已經分不清真警察還是假警察，躲在家裡不肯開門，警方只好苦口婆心在外勸了1個小時，在鄰居協助下才相信遭詐騙。
警方指出，詐騙集團以積欠健保費為由，冒充客服人員及刑警，向陳婦誆稱涉入毒品案，需交付提款卡等供調查，陳婦擔心帳戶被凍結，對詐騙集團的指令言聽計從。
兩嫌落網後坦承犯行，辯稱是受上游集團指示收款，警方全力追查幕後集團，訊後依詐欺、偽造文書罪嫌將高、朱分別移送地檢署及少年法庭偵辦。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。