假替代役真詐騙 16歲少年騙過51歲婦人

詐欺車手高姓男子及朱姓少年，假扮替代役向住新竹市的陳姓婦人取款，遭警方逮捕壓制。（徐養齡翻攝）

新竹市高姓男子及朱姓少年假扮警察替代役，1日以積欠健保費為由，持偽造檢察官調查清單向陳姓婦人索取提款卡帳號、密碼，不料警方早一步獲報埋伏，將剛得手的2嫌活逮，只是陳婦被唬得分不清真假，警方苦勸1小時才將帳戶還給她。

市刑大偵二隊接獲線報，指有詐騙集團涉嫌冒用中央健保局客服人員及刑警，將新豐鄉1名婦人騙得團團轉，警方循線追查，掌握嫌犯將到婦人家面交財物，立即派員到場埋伏。

26歲高男及16歲朱少穿白衣、牛仔褲到高婦家，雖然穿著不起眼，但陳婦一看到署名檢察署的公文，仍乖乖交出提款卡，兩嫌得手後轉身離開，警方見機不可失，一擁而上將他們壓制在地，取出贓物後帶回警察局偵訊。

「妳被詐騙了，騙子抓到了！」警方試圖向受騙的陳婦解釋案情，但她已經分不清真警察還是假警察，躲在家裡不肯開門，警方只好苦口婆心在外勸了1個小時，在鄰居協助下才相信遭詐騙。

警方指出，詐騙集團以積欠健保費為由，冒充客服人員及刑警，向陳婦誆稱涉入毒品案，需交付提款卡等供調查，陳婦擔心帳戶被凍結，對詐騙集團的指令言聽計從。

兩嫌落網後坦承犯行，辯稱是受上游集團指示收款，警方全力追查幕後集團，訊後依詐欺、偽造文書罪嫌將高、朱分別移送地檢署及少年法庭偵辦。

(中時)