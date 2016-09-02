陸9月中旬審美籍女華商間諜案 美關切

中國大陸敲定本月19日開庭審理美籍華裔女商人被控間諜案，她的夫婿今天在美國德州喊冤，強調相關指控是不實的，美國國務院則表示擔心她的福祉。

潘婉芬（Sandy Phan-Gillis）在越南出生，祖籍大陸，她在2015年3月作為休士頓貿易代表一員，走訪大陸，卻被以間諜罪名遭大陸當局拘押。

她的夫婿吉利斯（Jeff Gillis）今天指控大陸當局湮滅證實她並非間諜的相關證據。

吉利斯說：「指控完全是不實的。」他還透露，他希望美國總統歐巴馬本週前往大陸出席峰會時，能夠向大陸領導人提出要求，以釋放潘婉芬。

吉利斯說，大陸指控潘婉芬在1996年於大陸執行間諜任務。

但他表示，她的美國護照顯示，她當時並未前往大陸。吉利斯並指控大陸駐休士頓使館拒絕承認她的護照，顯示當年她根本並未進出大陸。吉利斯說，影響所及，她的護照因此無法成為呈堂證供。1050902

(中央社)