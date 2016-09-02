港務公司新董座上任 致力台灣水岸觀光
台灣港務公司今天舉行新舊任董事長交接典禮，新任董事長吳盟分表示，將致力於台灣發展水岸觀光。
吳盟分說，將透過各港的轉型再造及水岸空間開發，與地方政府共同規劃水岸觀光發展方向，與在地居民共享港區珍貴景觀資源，強化港市間的鏈結，也拓展港務公司多角化經營的觸角。
吳盟分提到，他在民國103年接任交通部常務次長後，就深感國際航運市場的激烈競爭與強化公司治理的迫切需求，今接下港務公司董事長職務，將帶領同仁持續專注港埠的核心事業發展。
吳盟分說，未來除提供港區業者友善安全的作業環境及高效能的港口營運，強化台灣港口的服務品質及高雄港的國際貨櫃樞紐地位外，還將進一步帶領台灣港群朝綠色港口目標邁進，追求經濟與環境平衡的永續發展。
另在港務公司的經營上，吳盟分承諾，港務公司將提升經營能力，提供海運產業鏈的整合服務，例如港勤、物流及駁運等等，厚植港務公司的營業根基。
交接典禮由交通部政務次長王國材主持，港務公司前董事長張志清、港務公司各董事、監察人、總經理李泰興及航港各代表等人出席。1050902
(中央社)
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