校內食品安全校長負責制 北京首創

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陸媒報導，北京大、中、小學從今年開始，實行「食品安全校長負責制」。這也是北京首次在校內設立這一制度。此外，海淀區的中小學食堂還有望配備餐具清潔度檢測儀。

大陸「法制晚報」報導，每年春秋兩季既是食品安全事故高發季節，新學期開學，為了消除食品安全隱患，北京市食品藥品監管局印發《開展學校食堂食品安全專項檢查工作的通知》，並在每年夏秋季節組織學校食堂的安全檢查。

北京市食藥監局新聞發言人唐云華表示，今年食藥部門要求學校要落實校園食品安全管理的主體責任，實行食品安全校長負責制，將校園食品安全作為學校安全的重要內容。這也就是說，北京學校的校長除了要管理行政和教育外，還要對校內包括食堂在內的食品安全負責。

唐云華還表示，對於校外周邊小店銷售的零食，也將嚴厲檢查，「一些屢次抽檢不合格的食品，將被採取品種、企業區域退市的辦法，清除出市場。」

(旺報)