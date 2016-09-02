涼傘的澎湖灣 舞步間傳承技藝

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9月「瘋！涼傘」，澎湖縣政府文化局今天舉辦「涼傘的澎湖灣」活動，邀方相舞蹈團將澎湖傳統踏涼傘轉化為民俗舞蹈舞步，贏得各國民中、小學師生掌聲不斷，舞步間流傳傳統文化技藝。

「涼傘的澎湖灣」在演藝廳由方相舞蹈團擔綱演出，明晚將與馬公文光國中、五德國小與文化局涼傘隊等交流演出，舞出涼傘舞步。

文化局表示，「踏涼傘」是澎湖各大、小宮廟最傳統民俗技藝，在祭典、入火、廟會或遶境等活動都可看到。這項先民傳統民俗技藝，經數百年已成為澎湖寶貴文化資產。

文化局為傳承這項傳統民俗技藝，目前除在澎湖國家風景區管理處和中正路舉辦「踏涼傘」體驗活動，11日晚間在馬公觀音亭還有舉辦新歌發表、「涼傘之星」個人及團體表演等。1050902

(中央社)