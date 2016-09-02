13台人在柬被捕 駐處持續了解協調
日前一批台灣民眾疑似與大陸人合作電話詐騙案在柬埔寨遭到逮捕，經中華民國駐越南代表處查證後確認有13人，12男1女，目前被關押在金邊。
當地台商表示，這批被捕60多人中兩岸都有，原先傳出是12人持中華民國護照，中華民國駐越南代表處胡志明辦事處處長梁光中8月31日趕抵柬埔寨後查證表示，確認有13名台灣人涉嫌，12名男性和1名女子，目前仍在審訊中，未確定被遣送時間，將持續努力爭取將嫌疑人送回台灣。
當地台商說，6月底時有一批人被捕，當時有不少台灣年輕人匆忙離開金邊。不過也有人似乎在等待風聲過後重操舊業，可能是黑心錢太好賺，鋌而走險。他們認為類似的情況一直都有，影響台商們的形象。
今年6月底一批涉及電信詐騙的台灣嫌疑人遭到柬埔寨警方逮捕，由於受害人都在大陸，在中國大陸介入後，共有18人被遣送至溫州。1050902
(中央社)
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