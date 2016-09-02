中華民國政府援贈巴國公共市場

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中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間8月31日與巴外交部多邊事務暨合作次長納瓦洛(Maria Luisa Navarro)共同主持中華民國政府援贈三項計劃款儀式。

巴國會外委會主席沙勒諾（Noriel Salerno）、前外委會主席卡斯塔尼達(Dana Castaneda)、甜水（Aguadulce）市長艾雷拉（Jorge Herrera）、品塔達（La Pintada）市長羅德里格茲（Ina Daneth Rodriguez）、總統府部青少年犯罪防治局顧問柏多里（AngelicaBertoli）、外交部官員及本館同仁等計約30人在場觀禮。

劉德立致詞表示，有幸代表中華民國政府捐贈巴國「甜水市公共市場」、「品塔達市場」及「馬德歐印杜拉德（Mateo Iturralde）綜合運動場第一階段」等3計畫第一筆款儀式，繼簡述3項計畫之推動目的。

甜水及品塔達兩市場興建計畫旨在支持瓦雷拉政府有關糧食安全議題，同時協助當地生產者增加經濟收入，發展傳統文化藝術，整頓市區環境，活化城市，並增進當地居民獲得物美價廉之糧食來源，進而改善民眾生活品質。

至於馬德歐印杜拉德綜合運動場計畫與1月間中華民國政府捐贈巴國興建38座運動場係同屬瓦瑞拉政府防治巴國社會犯罪及培養和平文化風氣之施政目標，盼透過運動場設施，培養巴國青少年運動習慣，鍛鍊體魄，進一步建立良好生活紀律。

他另強調，使巴任務旨在強化臺巴兩國合作關係，並秉持透明、有效率及負責任之原則，促成各項合作計畫具體落實。

納瓦洛則致詞感謝中華民國政府多年來對巴國政府之支持，本日3項合作計畫係瓦雷拉總統推動永續發展政策，致力改善巴國人民生活之策略計畫之一。

甜水及品塔達兩市場興建計畫將強化當地生產者及藝品工匠之產量與品質，使居民獲得新鮮及廉宜之糧食產品；至於興建綜合運動場計畫係協助偏鄉地區之兒童與青少年遠離犯罪及毒品侵害。1050902

(中央社)