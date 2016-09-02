泰北清邁增2茲卡病例 7人已痊癒

泰國官員今天指出，泰國北部清邁省新增2名茲卡病患，都是女性，分別是18歲和74歲，北部至今有9人確認感染，7人已經痊癒。

根據泰國「曼谷郵報」（BANGKOKPOST）報導，這兩名患者是在上週發病，今天獲得確認，根據泰國官方統計，今年上半年共有97名茲卡病患，分別來自16個省分。

由於新加坡茲卡病患確認病例已經超過百名，鄰國也陸續有確認病例，泰國衛生部門也呼籲民眾注意避免被蚊子叮咬，因為和茲卡病毒和登革熱都是由埃及斑蚊和白線斑蚊兩種蚊子所傳染。1050902

(中央社)