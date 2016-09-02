知名麻辣鍋集團旗下店員工涉盜刷遭訴

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知名麻辣鍋集團旗下店員工葉姓男子涉嫌側錄客戶信用卡內碼資料，交由盜刷集團偽製信用卡盜刷約新台幣142萬元，葉男獲不法所得1萬元。雄檢偵結，依偽造有價證券罪嫌起訴。

高雄地檢署今天表示，被告27歲葉男是這家知名麻辣鍋集團旗下店的服務生，負責櫃台結帳工作，竟為獲取每筆資料1000元的代價，與一名自稱「阿文」的男子合作，提供盜刷集團所側錄被害客戶信用卡內碼資料。

多家發卡銀行陸續接獲被害人反映，並向高雄市警察局仁武分局報案，全案移送高雄地檢署偵辦。

檢警查出葉男將所側錄被害客戶信用卡內碼資料約10筆交給「阿文」，再由「阿文」轉交給所屬的信用卡盜刷集團偽製信用卡，盜刷金額共約142萬2000多元，成功詐得近55萬元，葉男獲取不法所得1萬元。1050902

(中央社)