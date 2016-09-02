《MVP情人》陳亦飛西藏求婚成功 女友感動落淚

陳亦飛求婚照片曝光。（圖／取自演員陳亦飛、南都娛樂周刊微博）

陳亦飛拿出鑽戒，譚維維感動落淚。（圖／取自南都娛樂周刊微博）

陳亦飛舉出求婚布條。（圖／取自南都娛樂周刊微博）

張靚穎獻上祝福。（圖／取自張靚穎微博）

台灣男星陳亦飛（原名：陳宇凡）曾演出《MVP情人》、《綠光森林》等劇，也曾在《康熙來了》被小S大開動雙眼皮手術玩笑，稱他是「喬琪姑娘」。近年來陳亦飛將事業重心移往大陸，去年10月認戀當地女歌手譚維維，昨(1日)晚間傳出小倆口在西藏有「神山」之稱的岡仁波齊峰求婚成功，照片曝光可見譚維維被男友的驚喜感動落淚，相當幸福。

陳亦飛去年6月便拍到與大陸歌手譚維維約會，4個月後他在微博正式認愛，說：「妳是世上最可愛的天秤女。有妳陪伴，好幸福。」並放閃秀出擁抱照片，女方也夫唱婦隨回應：「有你真好」，而譚維維2006年曾參加《超級女聲》獲得亞軍，去年踢館《我是歌手3》，成績不俗。

昨晚大陸媒體報導，指兩人好友在朋友圈爆料，陳亦飛在海拔5600米，被稱作「世界的中心」的神山岡仁波齊峰求婚成功，照片中可見小倆口穿著登山裝備，陳亦飛當眾拿出了鑽戒、單膝下跪向女友求婚，而譚維維也開心答應，流下喜悅的眼淚。

張靚穎也爆料說，上次見面陳亦飛還在苦惱要怎麼求婚，如今看到譚維維哭成這樣，想必他做到了，「所有的見證，不僅在聖潔的神山上，也在你們一路相伴的每一分每一秒！親愛的譚維維～在幸福中流淚的你特別美」，譚維維也回：「謝謝親愛的靚穎，跟隨你們幸福的步伐呀！」

(中時電子報)