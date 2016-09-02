永達再捐復康巴士 萬沙浪就醫零距離

永達保經成立的永達社福基金會下午於西門町紅門舉辦「復康有永達、希望再出發」記者會，董事長吳文永宣布今年再捐9輛復康巴士，至今總計捐出90輛；娜魯灣情歌王子萬沙浪經歷頭部重創、中風，現在積極做復健，他在記者會上分享首次搭乘復康巴士初體驗，他說，有了復康巴士的接送，縮短了漫長復健之路，讓就醫零距離、更方便。

(中時)