無老鍋店員勾結偽卡集團 側錄顧客信用卡盜刷
鼎王麻辣鍋餐飲集團旗下的無老鍋27歲葉姓員工，去年底起協助偽造信用卡集團側錄客人信用卡內碼資料，讓集團盜刷142萬元，成功得手近55萬元，銀行察覺後報警；高雄地檢署偵結認定，葉男以每筆1000元代價側錄，初估至少10人受害，依偽造信用卡罪起訴他。
檢方起訴指出，在無老鍋高雄苓雅店任職的葉男，竟與偽卡犯罪集團自稱阿文的男子勾結，趁去年12月當班負責櫃台結帳工作，將阿文交給他的1台信用卡側錄機擺放在櫃台底下，趁隙側錄消費顧客的信用卡資料。
後來這些上門消費的顧客陸續發生信用卡遭盜刷的問題，最高一筆盜刷金額近10萬元，頻頻向銀行反應，多家銀行察覺有異，終止這些信用卡交易服務並報警處理。
高市仁武分局據報後，循線查出葉男涉案並承認犯罪；葉男與偽卡集團談好，約定每側錄1筆信用卡資料，可獲得1000元，葉去年至少交付10筆客人消費付帳的信用卡資料給阿文，再由犯罪集團偽造信用卡盜刷，共盜刷142萬元，成功得手近55萬元。
葉男面對檢警偵查坦承一切，檢方依偽造信用卡罪起訴他，將面臨3年以上、10年以下有期徒刑。
(中時)
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