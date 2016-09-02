再現「客家竹門簾」精湛技藝

朱耀光師傅處理剖竹。（吳江泉翻攝）

曾新妹師傅進行繞線工作。（吳江泉翻攝）

客家竹門簾。（吳江泉翻攝）

六堆客家傳統竹門簾，是過去客庄生活中不可或缺且獨具特色的生活工藝品，因南北客家建築格局不同，只見於台灣南部客家聚落，細膩的作工結合彩繪藝術，使得竹門簾不僅實用又能美化住宅，但隨時代變遷建築風格改變，需求量減少，編製竹門簾產業逐漸沒落，傳承不易，目前能製作竹門簾藝師極為稀少，9月3日至25日的週六、日，美濃客家文物館將禮聘老師傅現場展示傳統客家竹門簾的編製技藝，歡迎市民朋友蒞臨參觀。

受邀到該館現場編製竹門簾的朱耀光和曾新妹師傅為南部客庄少數仍在製作竹門簾的師傅，年屆七旬，在美濃從事竹門簾製作已有2、30年的經驗。竹門簾傳統工藝雖漸式微，但近年來環保意識抬頭，竹材的眾多優點重新受到重視，期望透過活動也可讓更多人關注，再現客家傳統工藝新的生機。

活動詳情可至高雄市政府客家事務委員會官網查詢，或至臉書蒐尋「美濃客家文物館」；亦可電洽07-6818338#23。

(中時)