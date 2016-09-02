嫩妻小產 阿沁喊話：24小時愛著妳
F.I.R.吉他手黃漢青（阿沁）與23歲的嬌妻李汶靜（花花）2014年結婚後，小倆口育有1歲愛女「小花苞」，日前花花發現肚皮有喜，全家都沉浸在迎二胎的喜悅，不料卻因故流產，花花傷心至極，阿沁隨後發文喊話嬌妻「你要知道我都是24小時愛著妳，愛著女兒」。
花花兩周前得知懷孕，為了肚中寶寶，她甩憂鬱情緒、調整飲食，期待二度當媽，但一週後花花卻突然出血，不幸流產，她難掩悲傷情緒，今早在臉書難過寫下「很捨不得你呀，寶寶」，網友紛紛留言鼓勵花花要振作，並調理好身體，把寶寶生回來。
而阿沁稍早也在臉書寫下對花花的不捨，喊話：「今天還是要工作。但我跟太太說，不管我人在哪，你要知道我都是24小時愛著妳，愛著女兒」，字裡行間都是對家人的疼惜。
(中時電子報)
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