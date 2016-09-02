NBA》好巧! 歐尼爾拾金不昧 失主竟是貝克漢
就是這麼巧！前NBA球星歐尼爾子(Shaquille ONeal)改行當警察後，也算偵破一件大案子，日前他在比佛利山莊(Bev Hills)的某間旅館中，拾獲了一個皮夾，沒想到當他打開皮夾後赫然發現，這個皮夾的失主正是前橫行國際足球界的巨星貝克漢(David Beckham)！
依據《TMZ》的報導，事後歐尼爾受訪時對著鏡頭說：「當我看到地上它，才發現是個皮夾，我打開後才發現那是我好朋友貝克漢的錢包，裡面還有很多信用卡，但是我不會把它交給飯店的工作人員，因為我不相信他們！我要直接送至貝克漢手上，大衛(貝克漢)！歐尼爾探長在找你，我要還給你錢包。」
事後貝克漢也在個人Instagram上Po出2人合照，看來皮夾已送回她的手上了，貝克漢還PO文：「能夠遇到大傢伙(歐尼爾)，總是一件很棒的事情。」看來這2位曾叱吒籃壇、足壇的巨星，感情是如此的深厚。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。