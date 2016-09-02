NBA》好巧! 歐尼爾拾金不昧 失主竟是貝克漢

足球金童貝克漢在收到皮夾後，在IG上PO出他與歐尼爾的合照。（圖/擷自貝克漢IG）

就是這麼巧！前NBA球星歐尼爾子(Shaquille ONeal)改行當警察後，也算偵破一件大案子，日前他在比佛利山莊(Bev Hills)的某間旅館中，拾獲了一個皮夾，沒想到當他打開皮夾後赫然發現，這個皮夾的失主正是前橫行國際足球界的巨星貝克漢(David Beckham)！

依據《TMZ》的報導，事後歐尼爾受訪時對著鏡頭說：「當我看到地上它，才發現是個皮夾，我打開後才發現那是我好朋友貝克漢的錢包，裡面還有很多信用卡，但是我不會把它交給飯店的工作人員，因為我不相信他們！我要直接送至貝克漢手上，大衛(貝克漢)！歐尼爾探長在找你，我要還給你錢包。」

事後貝克漢也在個人Instagram上Po出2人合照，看來皮夾已送回她的手上了，貝克漢還PO文：「能夠遇到大傢伙(歐尼爾)，總是一件很棒的事情。」看來這2位曾叱吒籃壇、足壇的巨星，感情是如此的深厚。

(中時電子報)