為西拉雅蜜蜂請命 走馬飛車推主題車

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西拉雅伴手禮蜂蜜產量因全球暖化大受影響，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處主辦的「走馬飛車」活動主題車特以「蜜蜂」為主題為蜜蜂請命，呼籲大家響應節能減碳。

「走馬飛車」活動今年邁入第3屆，活動7月開放報名以來民眾報名踴躍，各隊伍莫不摩拳擦掌發揮創客精神，打造各式酷炫的造型車，準備角逐總獎金新台幣50萬元的各獎項，報名9月12日截止。

主辦單位上午冒雨在高雄市橋頭區台糖賽車場舉行今年主題造型車亮相記者會，現場並開放試乘體驗，讓媒體感受駕駛無動力造型車的樂趣。

西拉雅國家風景區管理處長張隆城、高雄市橋頭區長陳振坤聯袂出席記者會與賽車車模一起為蜜蜂造型的活動主題車揭開序幕。

張隆城說，蜂蜜是西拉雅十大伴手禮之一，但近年來受氣候影響，蜜蜂逐漸消失，連帶影響蜂蜜產量，有鑒於此，今年走馬飛車主題車特別以「蜜蜂」為主題，希望大家可以多多關心大自然生態，減少環境污染。

他表示，「走馬飛車」完全不靠任何動力，僅靠自然坡度與地心引力進行滑行競速，也因如此，賽事全程不會影響環境，節能減碳又不失參賽者競速的刺激快感。

他也邀民眾動動腦，幫今年的主題車取個響亮的名子，只要命名獲選，就可獲得台南走馬瀨農場蘭花會館價值新台幣500元住宿券1張。

張隆城表示，「走馬飛車」不只是趣味競賽，選手在造車過程中，還可增進團體情誼、凝聚向心力。「走馬飛車」無動力造型車作品巧思，年年令人驚豔，期待今年賽事能有更驚人的作品誕生。

為鼓勵民眾報名參賽，主辦單位除祭出報名就送智慧手環好康，前35隊報名還可享有5000元的造車補貼，外國隊更加碼到8000元。

高雄TKS台糖賽車場業者許峻銘也當場加碼好康，他表示，報名「走馬飛車」還可到台糖賽車場免費駕駛卡丁車。 1050902

(中央社)