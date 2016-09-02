歷時26小時 玉豐春漁船拖往小門漁港

日前在澎湖海域發生擦撞的「玉豐春」漁船，在友船與海巡等協助下，歷時近26個小時，今天近午時拖往西嶼小門漁港，完成這場金澎海域拖救任務。

船頭受損的澎湖籍「玉豐春」昨天上午由高雄籍「豐福滿」漁船，自金門拖往馬公檢修，金門海巡隊調巡防艇護送，中午到海峽中線，再由澎湖海巡隊接手戒護；傍晚時分，行經西嶼外海24浬處，拖救的豐福滿因離合器故障，緊急再自七美調派「勝瑞發88」前往拖救，澎湖海巡隊另派巡防艇在旁戒護。

今天清晨澎湖海域起風，海象不佳，「玉豐春」嚴重進水，擔心拖救沉沒，再協請「廣隆興1號」協助抽水和拖救，近午時分，就近拖到西嶼小門漁港。

拖救中也傳故障的「豐福滿」漁船，由「勝瑞發88」拖往七美漁港檢修。

拖救澎湖籍「玉豐春」漁船，一波三折，歷時近26個小時，共出動3艘友船和3艘巡防艇等協助。

玉豐春8月23日在澎湖七美西南方3浬處與同為七美籍的「年豐富66號」擦撞，其中玉豐春號25日晚間在金門南方海域被澎湖籍「聖合發」漁船發現；不過，玉豐春許姓船長已死亡。1050902

(中央社)