廣州是海上絲綢之路起點 有文物證明
有中國大陸專家說，廣州市南越王墓出土的舶來品，證明廣州是古代中國海外交通貿易中心，也是絲綢之路的發祥地。
廣州日報今天報導，廣州自古以來是中國海外交通貿易中心，這個格局是秦始皇與南越王開創、漢武帝時期形成的。
報導引述西漢南越王博物館館長吳凌雲說，當年南越王墓出土多件海外珍貴器物，不僅是南越國與海外交往的歷史見證，也是廣州發現年代最早的一批舶來品。
吳凌雲說，1983年，南越王墓出土了波斯銀盒、原支非洲象牙、紅海乳香、焊珠金花泡、玻璃珠飾等舶來品文物。
據說，乳香自古以來是阿拉伯地區重要商貿物產。
吳凌雲說，這些都說明廣州當時就是一個越洋貿易的重要港口，為歷代廣州外貿打下堅實的基礎；這批文物也是廣州作為海上絲綢之路發祥地的直接物證。
南越王墓位於廣州解放北路的象崗山上，是西漢初年南越王國第二代王趙?的陵墓。這個王墓於1983年6月被發現。1050902
(中央社)
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