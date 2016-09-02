退休軍公教遊行 1322名警力戒備
退休軍公教遊行明天在台北市登場，台北市警方不敢大意，原有警力加上支援分隊，預計動員1322名警員維持秩序，並公布當天交通管制路段、時間，提醒用路人改道。
「反汙名、要尊嚴」集會遊行明天下午1時開始集合，2時出發，分別從新生南路、公園路、中山南路、愛國東路往凱達格蘭大道前進，預計下午5時活動結束。
台北市警方派出642名警方，加上支援的680人，共1322名警力，維持遊行秩序，同時交通管制。
警方表示，民眾盡量提前避開集會及遊行路段，南北向車流改走建國南路、金山南路、重慶南路或中華路；至於東西向車流，可改走市民大道、忠孝東路、愛國東路、和平東路等。
警方說，行經相關管制區域內各路公車，已協調改道行駛，詳情可上台北市公共運輸處網站查詢、而停放在管制區內車輛應盡早駛離，晚間10時到明晚12時，遊行周邊路段大客車、汽機車停車格禁止停車，詳細內容可上台北市停車管理工程處網站查詢。1050902
(中央社)
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