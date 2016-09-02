菁鑽聯盟抽獎活動 獎項總值近百萬元

高雄國賓飯店豪華港景套房。（國賓飯店提供）

高雄國賓飯店外觀。（國賓飯店提供）

由全台10家頂級飯店與格上租車組成的「菁鑽聯盟」即將邁入第15年，為回饋廣大消費者的支持，並加深與LINE@好友之互動，9至12月舉辦「友GO菁彩‧環島月月抽」活動，將大手筆送出總值近百萬元的免費住宿與租車大獎，每位中獎者可獨得近12萬元價值的10家星級飯店免費雙人住宿與48小時免費租車，每月抽出2位，共計8名幸運得主。即日起加入菁鑽聯盟LINE@好友即享有抽獎資格，有機會抽中「免費10晚雙人環島星級住宿+免費2日租車」，暢遊全台輕鬆達陣。

看準手機APP軟體越來越強大的行銷功能，菁鑽聯盟於今年2月創立LINE官方帳「@elitetw」，加入即可獲得各家成員提供的免費飲料券、沐浴旅行組、名產禮盒、古蹟門票、餐飲折價券、租車現折200元等好康，更可即時接收到各式住宿、美食、租車優惠與節慶活動訊息，目前已累積5120名好友。

為了募集更多好友加入並享用專屬優惠，菁鑽聯盟於9月起至年底於LINE官方帳號推出『友GO菁彩‧環島月月抽』贈獎活動，將於每月11日及21日各抽出一名好友，大方贈送10家星級飯店免費雙人住宿(含2客早餐)憑證及格上租車1800C.C(含)以下國產轎車免費48小時租用憑證，獎項價值近12萬元，總計抽出8名，近百萬的大手筆抽獎活動不但為今年最後一季增添感恩氣息，更提前為聯盟明年15週年暖身。

菁鑽聯盟由10家頂級飯店策略結盟，強調高品質的飯店產品定位，從台灣地圖來看，如同一顆顆亮眼的珍珠，散佈位置由北至南再到花東地區，每間飯店的風格迥異，各自搭配最具特色的旅遊景點。

據點遍布全台的格上租車就是串起這條珍珠項鍊的絲線，串聯起各家飯店與台灣旅遊的樂趣，讓消費者無論是公務出差或觀光渡假，都能輕鬆安排行程，享受優質的休旅環境，體驗「暢遊台灣‧唯有菁鑽」的聯盟理念。

由菁鑽聯盟所發行之「菁鑽聯合貴賓券」，擁有「一券在握．隨行所欲」的便利性，是各大知名企業和機關團體指定的熱門禮品，也是愛玩客滿足自主旅遊不同需求的好夥伴，每張售價3999元，憑券可於長榮桂冠酒店(基隆/台北/台中)、雲林劍湖山王子大飯店、台糖長榮酒店(台南)、高雄國賓大飯店、墾丁凱撒大飯店、麗翔酒店連鎖(礁溪館)、花蓮遠雄悅來大飯店、台東娜路彎大酒店以及格上租車擇一使用。

(中時)