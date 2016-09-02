監理通信住居地 文書服務送到府

基於便民服務，車主或駕駛人若沒有住在戶籍地，可向公路監理機關申請登記通信地址，就不必再擔心各項通知文書收不到了。

高雄市區監理所表示，如果車主或駕駛人要申請增設通信地址，可填寫「公路監理業務住居所、就業處所地址申請書」，可直接臨櫃辦理，亦可透過「監理服務網」申請。而目前申辦增設通信地址登記，已開始採總歸戶作業，不需要逐車申請，名下多輛汽、機車及駕駛執照將同步登記。

所長冬啟程表示，該項服務申請是限定以個人名義登記之汽、機車牌照者或駕駛人，公司行號車輛不得申請，且通信地址以我國境內為限，未實際居住之「郵政信箱」或「託他人代收轉郵件之地址」也不得申請。

冬所長提醒大家，住居所或就業處所地址增設成功後，如有變更或取消應再提出申請，否則各項通知文書仍將優先寄送至該地址，請大家要特別注意，服務電話可洽(07)361-3161轉227。

(中時)