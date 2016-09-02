調和酒冒充釀製酒 酒廠負責人收押
彰化縣「岱山酒廠股份有限公司」涉嫌以香精、酒精、糖精的「調和酒」，假冒釀製葡萄酒等對外販售，台中地檢署日前發動搜索，查扣酒類1萬多公斤，並聲押陳姓負責人獲准。
台中地檢署今年8月間透過法務部廉政署「食品安全廉政平台」轉報，彰化縣「岱山酒廠股份有限公司」疑似有生產假酒情資。
台中地檢署檢察官林俊言指揮警政署保三總隊第一大隊進行跟監蒐證，並將在彰化、桃園等地購得「岱山酒廠股份有限公司」生產的「杜蘭朵冰釀紅酒」、「巴洛克白葡萄酒」送驗，確認是以香精、酒精、糖精所做出的「調和酒」。
台中地檢署在8月30日晚間，會同財政部國庫署、台中市政府、彰化縣政府；基隆市政府的財政局人員，前往岱山酒廠股份有限公司搜索，共查扣酒類27種、1萬1487.3公斤、打蓋機5台、注酒機4台及各式製酒香料等。
檢方調查，岱山酒廠股份有限公司陳姓負責人以台中太平為生產假酒基地，並以泰白酒香料、甜味劑、橡木萃取液等，混入酒槽內調製成假冒釀製葡萄酒、高粱酒、米酒、威士忌等酒類出售。
檢察官經訊問陳姓負責人後，認為他涉犯販賣妨害衛生飲食物品罪、詐欺、商品品質虛偽標示及食品安全法等罪，且有串證再犯之虞，向台中地方法院聲請羈押獲准。1050902
(中央社)
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