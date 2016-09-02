汽油潑父、姐 逆子違反家暴令遭判刑

新竹縣32歲徐姓男子，去年因不滿父親不借他貨車，強拉孩子從祖父家離去遭姊姊阻止，竟持汽油潑到父、姐身上，威脅「不讓我帶走小孩，晚上會帶走家裡其中1人！」地院法官依恐嚇維安、違反家暴防治法判刑4月。

判決指出，逆子徐男因曾犯下傷害直系血親尊親屬等案件，遭判刑11月有期徒刑，前年9月才服刑完畢，家人持有保護令，徐男的孩子則由祖父及姊姊代為照顧。

不料徐男蹲完苦窯後仍不知悔改，去年7月間到橫山鄉父親住處借用小貨車，父親不肯，他一時火大要將孩子帶走，徐男姐姐擔心孩子受傷，出面攔阻與弟弟發生肢體衝突。

混亂爭執中，徐男突然將裝有汽油的泉水桶溢出汽油潑灑到父親及姐姐身上，嗆話若不讓他至少帶走1個小孩，晚上會帶走父親、姐姐、繼母其中1人，徐男父親等人心生畏懼，向警方報案求助。

法官審理後認為，法院核發緊急保護令禁止徐男對家人做出身體或精神上騷擾、脅迫或其他不法侵害行為，徐仍多次以電話向父親借錢，甚至以潑汽油方式恫嚇家人，依恐嚇維安罪及違反保護令罪，皆累犯，判刑4月，得易科罰金。

(中時)