「裕」起來認證！明開始第1梯次初級認證

105年度客語能力數位化初級認證於9月3日辦理第1梯次認證，第2梯次於9月11日舉行，認證地點遍及全國31個試區學校，兩梯次計9509名考生報名，測驗全程採數位化無需紙筆，請考生把握時間加緊準備，並練習熟悉耳機麥克風及滑鼠等應試設備操作。

這次報名認證考生，其中非客籍身分者，較去年約增加20%；最年輕及最年長者，分別為5歲(4人)及80歲(1人)，皆突破最近3年的紀錄，顯見客語能力初級認證推廣之對象已邁向多元、不分任何年齡之際，對客家語言復振具有更正向的意義。

此外，金曲獎客語歌手羅文裕今年也報名參加初級認證，用實際行動支持客語推廣，期望吸引更多民眾參與。為提升考生服務之親切感與即時性，兩梯次認證預計有40名熟諳客語人員於各試區之試務中心協助考生服務工作，將友善客語環境於試務工作落實。

客家委員會提醒所有考生，認證辦理期間試區附近交通流量大，請寬估時間提早出門，請於參加認證前，再次留意試場資訊與注意事項，手機或會發出聲響的通訊設備皆不可帶入試場，認證當日務必攜帶准考證或可以證明身分之證明文件，若准考證遺失者，可至認證報名網站下載，或於認證當日至各試區之試務中心辦理補發。如有其他問題可電洽105年度客語能力數位化初級認證總試務中心0800-699-566。

(中時)