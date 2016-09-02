世足資格賽》內馬助威 巴西新帥開紅盤

巴西隊長內馬以12碼球首開紀錄後，開心的張開雙臂慶祝。（美聯社）

甫於里約奧運拿下隊史首面足球金牌，「森巴軍團」巴西男足今天回到成年級賽場，靠著隊長內馬以12碼球首開紀錄，與前鋒傑蘇斯「梅開二度」，在世足資格賽以3比0擊敗厄瓜多。新教頭提特處女秀奪勝，也是巴西33年來首次攻陷厄瓜多主場。

巴西前鋒傑蘇斯（右）慶祝進球，後衛馬塞洛也興奮跪地。（美聯社）

「全隊的表現都很好，內馬也是，」提特說：「內馬之於巴西有很多不同的層面，技術上他是最好的，他也很有鬥志，他稱職的扮演自己的角色，也讓全隊團結一致。」

這場作客厄瓜多的世足資格賽，是提特執教巴西國家隊的處女秀，他原本任教於巴西傳統勁旅科林斯人，曾經贏得聯賽、南美解放者盃與俱樂部世界盃冠軍，但在巴西首役的開局有些不穩，直到內馬以罰球先馳得點後，才把比賽控制下來。

巴西下一場世足資格賽將於台北時間7日，在亞馬遜州首府瑪瑙斯迎戰哥倫比亞。

(中時電子報)