盧曉晴飆65桿 中信賽爭冠敗部復活

盧曉晴靠著65桿佳績，重燃奪冠契機。(圖：TLPGA提供)

首輪只揮出73桿並列第39的里約奧運國手盧曉晴，2日在總獎金500萬元的中國信託女子高球公開賽第2輪，恢復「高球1姊」水準，全場抓下6隻小鳥，外加第18洞5桿洞的1隻老鷹，飆出65桿(-7)，中午1時許交卡時，以總桿138桿(-6)竄升至第2，加入3日最後1輪決賽爭冠行列。

盧曉晴首輪揮桿動作與推桿不順，但第2輪揮桿感覺已經找回來，為了改善推桿習慣性拉左問題，也換了1支新推桿，結果全場共16洞標準桿上果嶺，只用28推，讓自己這輪揮出本屆最佳成績65桿，出現奪冠契機。

她前9洞揮出2鳥與1柏忌35桿，後9洞火力全開，在第10、12、15、17抓到4隻小鳥後，第18洞5桿洞第2桿就攻上果嶺，且距洞口只有4呎，接著穩穩1推進洞，獵鷹成功，為自己在這輪畫下完美句點。

盧曉晴賽後表示，這輪前9洞推桿力道都不夠，錯失許多抓鳥機會，但後9洞就用力推，這才開始覺得比較像會進洞的球；第18洞開球後第2桿距離果嶺還有213碼，本以為第2桿不會到，結果球彈跳的很好。

盧曉晴打完第2輪暫時落後領先者的泰國選手薩萊朋5桿，她說：「明天不會想太多，只希望跟今天一樣，推桿推過洞，鐵桿每1洞都能標準桿上果嶺。」

(中時電子報)