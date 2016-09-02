盧曉晴飆65桿 中信賽爭冠敗部復活
首輪只揮出73桿並列第39的里約奧運國手盧曉晴，2日在總獎金500萬元的中國信託女子高球公開賽第2輪，恢復「高球1姊」水準，全場抓下6隻小鳥，外加第18洞5桿洞的1隻老鷹，飆出65桿(-7)，中午1時許交卡時，以總桿138桿(-6)竄升至第2，加入3日最後1輪決賽爭冠行列。
盧曉晴首輪揮桿動作與推桿不順，但第2輪揮桿感覺已經找回來，為了改善推桿習慣性拉左問題，也換了1支新推桿，結果全場共16洞標準桿上果嶺，只用28推，讓自己這輪揮出本屆最佳成績65桿，出現奪冠契機。
她前9洞揮出2鳥與1柏忌35桿，後9洞火力全開，在第10、12、15、17抓到4隻小鳥後，第18洞5桿洞第2桿就攻上果嶺，且距洞口只有4呎，接著穩穩1推進洞，獵鷹成功，為自己在這輪畫下完美句點。
盧曉晴賽後表示，這輪前9洞推桿力道都不夠，錯失許多抓鳥機會，但後9洞就用力推，這才開始覺得比較像會進洞的球；第18洞開球後第2桿距離果嶺還有213碼，本以為第2桿不會到，結果球彈跳的很好。
盧曉晴打完第2輪暫時落後領先者的泰國選手薩萊朋5桿，她說：「明天不會想太多，只希望跟今天一樣，推桿推過洞，鐵桿每1洞都能標準桿上果嶺。」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。