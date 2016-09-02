東方金字塔 天龍八部的神祕國度
天龍八部中的豔遇天王非主角段譽，應該首推少林弟子虛竹才是，拜天山童姥所賜，虛竹成了西夏公主的駙馬爺，金庸小說裡西夏是個遙遠的國度，不是沙漠就是荒山，境內現約在寧夏甘肅兩省，充滿著神祕的色彩。
東方金字塔 引盜墓者覬覦
最為世人好奇的莫過於西夏王陵，座落於賀蘭山東麓的西夏王陵，九座西夏帝王陵園布列有序，蔚為壯觀，二百多座顯臣貴戚的陪葬墓如眾星拱月，王陵成三角錐型，故有東方金字塔之稱。相傳西夏王國將許多金銀財寶藏在王陵之下，因此西夏王朝被蒙古軍所滅之時，蒙古軍還派兵挖開西夏歷代王陵，歷來的盜墓者更是不計其數。
塞上江南 兩山一河兩文一景
寧夏以兩山一河(賀蘭山、六盤山、黃河)及兩文一景(西夏文化、伊斯蘭文化、中華黃河壇)，形成了中國西北獨具特色的旅遊天地，2013年紐約時報曾將寧夏入選為全球46個必去的最佳旅遊目的地之一。相傳大禹治水，引黃河水進入寧夏腹地，為這裡的農業生產創造了極好的條件，將此變為塞上江南，因此而有「天下黃河富寧夏」美稱。
黃山歸來不看岳 寧夏歸來不看沙
寧夏境內的「沙坡頭騰格裏大漠景區」即是中國最美五大沙漠之一，這裡集神山、大漠、綠洲、草原於一地，北面為綿延萬里的騰格裏大沙漠，奔流的黃河穿越而過，沙與河被大自然鬼斧神工巧妙的融合在一起，形成了沙坡頭獨特的S型地理風貌，極似中國陰陽太極圖，曾入選為《國家地理》雜誌世界奇觀。南面為沙漠綠洲，綠洲湖泊週邊沙濤滾滾，景像奇偉壯觀，綠洲內還吸引著各種候鳥停留，為此增加不少生機與趣味。
(中時電子報)
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