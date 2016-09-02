撞死殯葬小開 運將判1年4月確定

殯葬業者阮橋本兒子阮聖翔，去年騎車行經新北市新海橋時，遭氣喘發作的傅姓計程車司機撞死。最高法院維持二審見解，判刑1年4月確定。

判決指出，傅姓司機平時患有慢性阻塞性肺疾病及慢性支氣管炎，去年4月19日開車行經新海橋時，因氣喘發作昏厥，導致車輛衝向對向車道，造成鐘姓機車騎士及阮聖翔當場死亡。

判決書指出，傅男辯稱還未上橋時就一直咳嗽，要噴藥劑時發現已用畢，但根據之前的經驗，應該可以把車子開回家，準備上橋時卻咳到昏厥，醒來時車禍已經發生。

傅男也向合議庭表示，醫生並未囑咐他不適合開車，所以沒辦法預測會昏厥，自己無過失責任，只是純屬意外。

但合議庭認為，傅男身為專業駕駛，又明知自己患有支氣管相關疾病，應注意是否攜帶充足的藥劑量在身上，卻在沒有藥劑情況下堅持開車，最後造成嚴重交通意外，造成兩個家庭的破碎。

新北地方法院一審依業務過失致死罪嫌判他9個月徒刑；台灣高等法院認為他過失情節重大，事後又託辭經濟狀況不佳，沒有積極取得被害人諒解，且又一再否認過錯，因此加重其刑，判他1年4月。

全案上訴後，最高法院仍維持二審見解，判處1年4月確定。

死者之一阮聖翔的父親阮橋本，在新北市從事殯葬業多年，為了紀念兒子阮聖翔，特地將兒子的畫像刺在肋骨旁，盡追思之意。1050902

(中央社)