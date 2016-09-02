北市YouBike站點 全部修復完成

我要評比

YouBike公司今天表示，台北市所有的Youbike站點已在中午前全部修復完畢。

YouBike公司說，為補償這次故障給民眾帶來的不便，自3日凌晨0時起到4日的晚間11時59分，連續兩天全台租借Youbike的第一個小時都可以享受免費優惠，第二小時開始回歸正常費率計算。1050902

(中央社)